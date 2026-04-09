Il cane amico dei bambini in corsia Con Raudy la malattia fa meno paura

Da ilgiorno.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cane accompagna i bambini in corsia, creando un legame che rende meno difficile il percorso di cura. In un reparto di ematologia pediatrica, un animale è presente quotidianamente, aiutando i piccoli pazienti a vivere con maggiore serenità le giornate di degenza. L’interazione tra i bambini e l’animale viene monitorata e inserita nel percorso terapeutico, rivelandosi utile per alleviare lo stress e migliorare l’umore durante le terapie.

Monza, 9 aprile 2026 – L’amico a quattro zampe fa bene alla salute in ematologia pediatrica. Da qualche settimana, il sabato pomeriggio, i bambini e i ragazzi in cura per malattie ematoncologiche al Centro Maria Letizia Verga (Fondazione Irccs San Gerardo) incontrano Raudy, un golden retriever di 3 anni. Sono i primi passi del progetto pet therapy, un intervento che integra la relazione con gli animali al percorso medico e psicologico, realizzato dalla Fondazione Maria Letizia Verga con il sostegno di Magica Cleme ETS e in collaborazione con l’Associazione Il Collare d’Oro, specializzata negli interventi assistiti con animali. Raudy, il... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Argomenti più discussi: Il cane amico dei bambini in corsia. Con Raudy la malattia fa meno paura; Monza: la pet therapy al Centro Maria Letizia Verga, tutta la cura del dottor Raudy; La pet therapy al Verga: in corsia c’è Raudy, il golden retriever che riporta il sorriso ai piccoli pazienti.

con raudy il cane amico deiIl cane amico dei bambini in corsia. Con Raudy la malattia fa meno pauraLa pet therapy arriva in emato-oncologia pediatrica grazie alla Fondazione Maria Letizia Verga. La relazione con l’animale abbassa i livelli di stress e sviluppa una maggiore tolleranza alla cura ... ilgiorno.it

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