Il cane amico dei bambini in corsia Con Raudy la malattia fa meno paura

Un cane accompagna i bambini in corsia, creando un legame che rende meno difficile il percorso di cura. In un reparto di ematologia pediatrica, un animale è presente quotidianamente, aiutando i piccoli pazienti a vivere con maggiore serenità le giornate di degenza. L’interazione tra i bambini e l’animale viene monitorata e inserita nel percorso terapeutico, rivelandosi utile per alleviare lo stress e migliorare l’umore durante le terapie.

Monza, 9 aprile 2026 – L’amico a quattro zampe fa bene alla salute in ematologia pediatrica. Da qualche settimana, il sabato pomeriggio, i bambini e i ragazzi in cura per malattie ematoncologiche al Centro Maria Letizia Verga (Fondazione Irccs San Gerardo) incontrano Raudy, un golden retriever di 3 anni. Sono i primi passi del progetto pet therapy, un intervento che integra la relazione con gli animali al percorso medico e psicologico, realizzato dalla Fondazione Maria Letizia Verga con il sostegno di Magica Cleme ETS e in collaborazione con l’Associazione Il Collare d’Oro, specializzata negli interventi assistiti con animali. Raudy, il... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il cane amico dei bambini in corsia. Con Raudy la malattia fa meno paura Leggi anche: La pet therapy al Verga: in corsia c’è Raudy, il golden retriever che riporta il sorriso ai piccoli pazienti Argomenti più discussi: Il cane amico dei bambini in corsia. Con Raudy la malattia fa meno paura; Monza: la pet therapy al Centro Maria Letizia Verga, tutta la cura del dottor Raudy; La pet therapy al Verga: in corsia c’è Raudy, il golden retriever che riporta il sorriso ai piccoli pazienti. Il cane amico dei bambini in corsia. Con Raudy la malattia fa meno pauraLa pet therapy arriva in emato-oncologia pediatrica grazie alla Fondazione Maria Letizia Verga. La relazione con l’animale abbassa i livelli di stress e sviluppa una maggiore tolleranza alla cura ... ilgiorno.it La pet therapy al Verga: in corsia c’è Raudy, il golden retriever che riporta il sorriso ai piccoli pazienti x.com Quest'anno, anche in Italia, potremo finalmente rivedere WWE WrestleMania in diretta e con il commento in lingua italiana! Infatti, WrestleMania 42, che si terrà al Allegiant Stadium di Paradise, Nevada sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 verrà trasmessa su - facebook.com facebook