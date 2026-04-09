Il calcio sogno e passione | I tifosi ci danno la carica

Pedro Mendes, nato nel 1999, è un attaccante portoghese attualmente in forza al Modena F.C. Dopo aver iniziato nel settore giovanile del Moreirense, ha esordito con la prima squadra dello Sporting Lisbona nel 2019. Dopo due stagioni con l’Ascoli, si è unito al club modenese il 16 luglio 2024. Il suo percorso include anche esperienze in Italia e in Portogallo, con un coinvolgimento diretto con il calcio professionistico.

Classe 1999, Pedro Mendes è un giocatore portoghese, attaccante del Modena F.C., cresciuto nel settore giovanile del Moreirense, passato poi allo Sporting Lisbona dove esordisce in prima squadra nel 2019; ha giocato nell’Ascoli due anni e poi è passato al Modena il 16 luglio 2024. "Modena due anni fa è stata una bellissima scelta" dice Pedro Mendes, "per il calcio, per la Società, lo stadio e anche per la città, c’è un bellissimo rapporto con i tifosi del Modena, sono molto calorosi con me, hanno una grande passione per la squadra e ci seguono con entusiasmo, la curva è sempre piena quando giochiamo in casa e ci spinge a dare il massimo".... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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