Il caffè a Napoli entra anche nel protocollo cosmetico

Il mercato dei prodotti per il rimodellamento corporeo e il trattamento della cellulite si amplia costantemente, raggiungendo oggi un valore superiore ai tre miliardi di dollari a livello globale. Le stime indicano una crescita annua compresa tra il 6 e l’8 per cento, con proiezioni di espansione fino al 2030. Recentemente, il caffè è stato inserito anche nel protocollo cosmetico a Napoli, segnando una nuova tappa in questa evoluzione.

Il mercato globale dei prodotti per il rimodellamento corporeo e il trattamento della cellulite continua a crescere: secondo le stime di settore, vale oggi oltre 3 miliardi di dollari a livello mondiale, con tassi di espansione annui intorno al 6-8% previsti fino al 2030. Tra gli ingredienti al. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Caffè Napoli || Informative Chika

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