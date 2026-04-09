Il Bologna quasi riprende l’Aston Villa poi subisce il 3-1

Il Bologna torna in partita contro l’Aston Villa, dopo essere stato sotto di un gol, ma nel finale subisce il gol del 3-1. La squadra italiana ha cercato di recuperare lo svantaggio, ma non è riuscita a evitare la sconfitta nel match di andata dei quarti di Europa League. La partita si è svolta in un’atmosfera tesa, con il Bologna che ha tentato di reagire, senza però trovare il pareggio prima dello svantaggio definitivo.

Evidentemente l’atmosfera delle coppe europee non fa bene alle squadre italiane. Dopo le tante delusioni in Champions ed il derby agli ottavi con la Roma, anche il Bologna sembra aver rovinato le chance di passare alle semifinali dell’Europa League. L’undici di Italiano mette un primo tempo gagliardo, molto propositivo, riuscendo ad imbrigliare gli attacchi dell’Aston Villa di un veterano come Unai Emery. Proprio quando il vantaggio dei felsinei sembrava solo una questione di tempo, ecco i due errori che condannano il Bologna ad una sconfitta forse immeritata. Prima l’errore in uscita di Ravaglia, poi il rinvio avventato di Heggem consentono ai Villans di portarsi avanti 2-0. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il Bologna quasi riprende l’Aston Villa, poi subisce il 3-1 Leggi anche: Europa League, il tabellone: rischio Roma-Bologna. E poi Aston Villa o Lione... Leggi anche: Bologna-Aston Villa: il video dei tifosi inglesi ROMA-BOLOGNA: L’ANALISI Si parla di: Calcio Live News: stasera Bologna-Aston Villa e Crystal Palace-Fiorentina, esclusiva a Gianluca Nani. Europa League, il Bologna quasi riprende l’Aston Villa, poi subisce il 3-1Primo tempo molto convincente dell’undici di Italiano quando domina in lungo ed in largo. A condannare i rossoblù ad una sconfitta immeritata sono due errori difensivi, compensati dal gol in extremis ... ilgiornale.it Il Bologna perde 3-1 contro l'Aston Villa: Watkins e Konsa decidono l'andataSerata amara per il Bologna: i ragazzi di Italiano perdono contro l'Aston Villa con il risultato di 3-1. Il primo atto dei quarti viene risolto da un gol di Konsa e da una doppietta di ... ilmessaggero.it