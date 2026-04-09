Il bizzarro caso Prato
A Prato si svolgeranno le elezioni comunali già a maggio, in anticipo rispetto alla data prevista. La decisione è stata presa a seguito delle dimissioni della precedente sindaca. La consultazione anticipata riguarda quindi la scelta del nuovo primo cittadino e si svolgerà in un periodo insolito rispetto alle elezioni comunali ordinarie. La città si prepara a un appuntamento elettorale anticipato rispetto al normale calendario.
Torniamo a occuparci per un istante di questioni pratesi. A Prato si vota già a maggio, in anticipo rispetto alla scadenza naturale, per via delle dimissioni da sindaco di Ilaria Bugetti. Le vicende giudiziarie sono note e non starò a tornarci sopra. Il centro sinistra è dunque alla ricerca di un candidato, ma i problemi non mancano e la dinamica che si sta venendo a creare sembra un po’ strana, a voler essere gentili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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