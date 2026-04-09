Un prodotto tradizionale del Sudafrica, il biltong, si presenta come carne essiccata preparata con marinature di aceto e spezie, poi lasciata asciugare all’aria senza essere cotta. Recentemente, il biltong viene proposto anche in Italia, dove si cerca di introdurlo nel mercato alimentare locale. La sua preparazione e le sue caratteristiche sono state descritte in vari contesti, evidenziando il processo di essiccazione e marinatura tipico di questa specialità.

Il biltong è una carne essiccata tipica del Sudafrica: viene marinata in aceto e spezie e lasciata asciugare all’aria, senza cottura. A differenza del jerky, più diffuso e spesso zuccherato, mantiene una consistenza più morbida e un profilo aromatico più pulito. Qina è stato il primo brand italiano a portarlo sul mercato partendo dalla carne di struzzo. Ora amplia l’offerta con quattro nuove referenze – manzo, springbok, blesbok ed eland – lavorate secondo lo stesso metodo tradizionale. Il manzo rappresenta la proposta più immediata, con un gusto riconoscibile e un contenuto proteico elevato, pari a 57 grammi per 100 grammi di prodotto. Lo springbok, antilope simbolo del Sudafrica, offre una carne più magra e tenera, con 51 grammi di proteine e un profilo più fine. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il biltong africano prova a parlare italiano

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