Il Bellaria Padel Brindisi abbraccia la città | la presentazione ufficiale

Il Bellaria Padel Brindisi, squadra di serie A e unica del Sud Italia nel massimo campionato nazionale, si prepara alla sfida con Novara. Alla vigilia dell'incontro, la società ha organizzato una presentazione ufficiale rivolta alla città, per condividere il percorso e i risultati raggiunti finora. L'evento rappresenta un momento di confronto tra la squadra e il pubblico locale, che segue con interesse la sua partecipazione al campionato.

BRINDISI - Punto di riferimento nella massima serie nazionale, alla vigilia del match con Novara, la società Bellaria Padel Brindisi - l'unica del Sud Italia che milita nel campionato di serie A - si presenta alla città. Sabato 11 aprile 2026, alle 11:00, nella sala Mario Marino Guadalupi del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Padel Serie A: Bellaria Brindisi sfiora l’impresa, il cuore non basta contro TerniLe ragazze del presidente Giorgino cedono 2-1 alla Happy Village dopo una battaglia di tre ore, ma conquistano il primo punto storico nella massima... Padel Serie A: arriva dall'Argentina l'ultimo colpo di mercato del Bellaria BrindisiCon i suoi 37 anni è una delle giocatrici più esperte del circuito mondiale ed ha un gioco ricco di colpi e tanta costanza BRINDISI - Il Bellaria... Argomenti più discussi: Il Bellaria Padel Brindisi abbraccia la città: sabato la presentazione ufficiale dell’unica società di Serie A del Sud Italia; Serie A, i campioni in carica volano: gran debutto per Milano e Lazio; Emergenza collegamenti: Puglia isolata per una frana in Molise, attivati i piani di urgenza; Ex discoteca confiscata alla criminalità organizzata diventerà uno spazio per i ragazzi, finanziato dalla Regione un progetto del Comune di Martina. I bambini portano famiglie al BellariaCinque campi da padel coperti nel cuore della città. Un circolo che è riconosciuto come centro federale Fitp, con una squadra in Serie A. Con un fiore all'occhiello: un'accademia con maestri e ... tuttosport.com Il Bellaria Padel Brindisi abbraccia la città: sabato la presentazione ufficiale dell’unica società di Serie A del Sud Italia - x.com WINTER CUP TPRA 2026 is coming! Il 28 e il 29 marzo, l'Happy Village torna ad essere la capitale del padel amatoriale con la Winter Cup TPRA 2026! Oltre 600 atleti, 4 titoli in palio per un'edizione da record che durante la stagione ha coinvolto più di - facebook.com facebook