Il 9 aprile 2005, il futuro re ha celebrato con un rito civile il matrimonio con Camilla, nonostante le numerose accuse, controversie e scandali che avevano coinvolto la coppia negli anni precedenti. La decisione è arrivata dopo un lungo percorso di tensioni e disapprovazione pubblica, anche da parte della regina, rendendo difficile prevedere questa unione. La cerimonia si è svolta in assenza di un rito religioso ufficiale.

F ino a pochi mesi prima, nessuno lo avrebbe creduto possibile. Decenni di accuse, scandali e controversie, oltre alla profonda disapprovazione della regina Elisabetta, sembravano aver reso impossibile il sogno del futuro re Carlo, ovvero quello di poter sposare la sua Camilla. Nei giorni precedenti la cerimonia nuziale, i bookmaker britannici avevano persino iniziato ad accettare scommesse su un divorzio o sulla possibilità che Camilla non si sarebbe presentata all’altare. Invece, nonostante numerosi ostacoli e incertezze, l’unione fu ufficializzata. E la Parker Bowles, la donna più odiata al mondo, perseguitata dai media e ostracizzata per anni anche a corte per il ruolo svolto nell’infelicità di Lady D. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il 9 aprile 2005, a dispetto di accuse e controversie, il futuro re Carlo riusciva a ufficializzare con un rito civile la sua unione con Camilla

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