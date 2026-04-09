Il 13enne che ha accoltellato la sua prof di francese non andrà in carcere | la gip conferma la comunità

La giudice per le indagini preliminari ha deciso che un ragazzo di 13 anni, coinvolto in un episodio di accoltellamento ai danni della sua insegnante di francese in una scuola media di Trescore Balneario, sarà collocato in una comunità. La decisione è stata presa in seguito alle accuse di tentato omicidio rivolte al minore, che non sarà quindi sottoposto a detenzione in carcere.

La gip Daniela Martino ha disposto il collocamento in comunità nei confronti del 13enne accusato del tentato omicidio della sua professoressa di francese Chiara Mocchi dopo averla accoltellata nella scuola media a Trescore Balneario (Bergamo). 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il 13enne che ha accoltellato la prof a Trescore Balneario è in comunità protetta: non andrà in carcereil 13enne che ha accoltellato la sua professoressa di francese a Trescore Balneario (Bergamo) si trova in una comunità protetta.

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L’amministrazione di Rende celebra il gesto del 13enne come esempio di onestà e integrazione: “L’integrazione passa da questi piccoli grandi gesti” - facebook.com facebook

La prof accoltellata da un alunno 13enne, racconta gli istanti seguiti all’aggressione “In elicottero una voce diceva ‘abbiamo pochi secondi, la stiamo perdendo’. “Ricordo i volti dei miei ragazzi che mi salutavano”. Poi ha ringraziato i donatori Avis “mi hanno ri x.com