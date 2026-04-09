Ignorata la Regola 16.1 nel mancato rigore per il Barcellona sul finto rinvio dell'Atletico Madrid

Durante la partita di Champions League tra Barcellona e Atletico Madrid, il club catalano ha espresso la propria insoddisfazione per la mancata assegnazione di un calcio di rigore nel corso del secondo tempo. L'episodio riguarda un tocco di mano di Pubill, avvenuto dopo un rinvio dal fondo che aveva toccato anche il portiere avversario. La decisione arbitrale ha sollevato polemiche e ha portato il Barcellona a contestare la mancata applicazione della Regola 16.1.

Barcellona furioso per la mancata concessione del calcio di rigore sul tocco di mano di Pubill dopo l'appoggio di Musso in occasione di un rinvio dal fondo all'inizio del secondo tempo del match di Champions contro l'Atletico Madrid. Cosa dice la Regola 16 Comma 1: lettera del regolamento contro margine interpretativo. 🔗 Leggi su Fanpage.it L’Atletico Madrid ha soffiato il vantaggio al Barcellona sfruttando la nuova regola della ChampionsIl Barcellona non potrà giocare il ritorno dei quarti di finale in casa: l'Atletico Madrid è la prima squadra in questa Champions a sfruttare la... Leggi anche: Troppo PSG per il Liverpool, l’Atletico Madrid espugna Barcellona: doppio 2-0 nell’andata dei quarti di Champions Ignorata la Regola 16.1 nel mancato rigore per il Barcellona sul finto rinvio dell’Atletico MadridBarcellona furioso per la mancata concessione del calcio di rigore sul tocco di mano di Pubill dopo l'appoggio di Musso in occasione di un rinvio dal fondo ... fanpage.it L’Atletico Madrid ha soffiato il vantaggio al Barcellona sfruttando la nuova regola della ChampionsIl Barcellona non potrà giocare il ritorno dei quarti di finale in casa: l’Atletico Madrid è la prima squadra in questa Champions a sfruttare la nuova regola introdotta dalla UEFA. Leggi tutte le news ... fanpage.it