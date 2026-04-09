Ieri in Campania | appartamento in fiamme in Irpinia clima teso nel comando di Polizia Municipale a Benevento

Ieri in Campania si sono verificati due eventi distinti. In Irpinia un appartamento è stato interessato da un incendio, mentre a Benevento si è registrata una situazione di tensione nel comando di Polizia Municipale. Le notizie riguardano entrambe le zone e sono state riportate nel corso della giornata di mercoledì 8 aprile 2026. I dettagli di questi episodi sono stati diffusi attraverso vari canali di informazione locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, mercoledi 8 aprile 2026. Avellino – I Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti intorno alle ore 13:30 di oggi, mercoledì 8 aprile, a Taurano, in via Sant’Antonio Abate, per un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione. All’arrivo sul posto, l’appartamento situato al piano terra risultava già completamente invaso dalle fiamme. I Vigili del Fuoco venivano informati della presenza, all’interno dell’abitazione, di una donna di circa 65 anni, già messa in salvo da una convivente prima del loro arrivo. ( LEGGI QUI ) Benevento – n brutto episodio scuote il Comando della Polizia Municipale di Benevento e apre interrogativi pesanti su un clima interno che, da mesi, appare tutt’altro che sereno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: appartamento in fiamme in Irpinia, clima teso nel comando di Polizia Municipale a Benevento Ieri in Campania: tragedia in Irpinia, uomo si toglie la vita nel garageTempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, mercoledì 25 marzo 2026. Crisi nella maggiroanza, il clima resta teso. FI: “Non siamo qui per alzare la mano a comando”Duro intervento del capogruppo di Forza Italia, Coriddi: “Se altri della coalizione vogliono isolarci o escludere il nostro partito dalla maggioranza... Argomenti più discussi: Anziana cade e non si rialza, soccorsa dai vigili urbani che entrano dalla finestra; Napoli, ruspe contro la villa del boss: Al suo posto le case popolari; Cronaca - Giugliano in Campania: L’operaio è un sorvegliato speciale. Arrestato 47enne; Giugliano, prevenzione e contrasto all'abusivismo edilizio: il bilancio dei primi 3 mesi del 2026. Anziana cade e non si rialza, soccorsa dai vigili urbani che entrano dalla finestraCaduta in casa dopo essersi sentita male, una 85enne di Pomigliano d'Arco (Napoli), è stata messa in salvo dalla polizia municipale entrata nell'appartamento sfondando i vetri di una finestra. (ANSA) ... ansa.it l'Anvu interviene sulla vicenda disciplinare del comandante della polizia municipale di Livorno - facebook.com facebook