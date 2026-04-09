Un progetto di legge volto a tutelare i minori nell’uso dei social è stato depositato da un legislatore. La proposta prevede restrizioni per i ragazzi di 14 anni, tra cui il blocco dell’accesso ai social network. Nel frattempo, il Governo ha posto la questione di fiducia sul decreto Pnrr, che dovrebbe essere approvato oggi alla Camera.

Dopo che ieri il Governo ha posto la questione di fiducia, con tutta probabilità già oggi alla Camera sarà approvata la conversione in legge del decreto Pnrr. Un testo che, fra le varie misure, introduce il concetto di identità digitale a partire dai 14 anni. «Su questo presupposto, verrà poi introdotto il blocco all’utilizzo dei social al di sotto di quell’età, come chiede il Veneto attraverso il progetto di legge statale di iniziativa regionale che ho appena depositato a Ferro Fini»: l’ha annunciato in mattinata il presidente Alberto Stefani (Lega), partendo da Venezia per andare a Roma, dove come ultimo atto da deputato aveva presentato proprio quella proposta, su cui nel frattempo Palazzo Chigi sta studiando le misure di attuazione operativa. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Identità digitale a 14 anni, poi il blocco dei social. Stefani deposita il progetto di legge: «Tuteliamo i bambini»

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