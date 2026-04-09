IDA Summit 2026 | Sancassiano porta l’eccellenza dell’impasto a Torino

Sancassiano S.p.A. è stata annunciata come nuovo partner dell’IDA Summit 2026, evento internazionale che si terrà a Torino dal 14 al 16 aprile 2026. L’azienda porta con sé una lunga esperienza nel settore dell’impasto e si unisce ad altre realtà coinvolte nella manifestazione. L’evento si concentrerà sull’arte dell’impasto, attirando professionisti e appassionati da diverse parti del mondo.

Sancassiano S.p.A. si aggiunge ufficialmente al novero dei partner dell'IDA Summit 2026, l'evento internazionale dedicato all'arte dell'impasto che si svolgerà a Torino dal 14 al 16 aprile 2026. L'azienda specializzata in tecnologie per la panificazione industriale porterà il proprio know-how tecnologico nel cuore del confronto globale sulla trasformazione dei prodotti da forno. Dall'eccellenza meccanica italiana alla scala globale La realtà imprenditoriale che ha scelto di sostenere il vertice . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - IDA Summit 2026: Sancassiano porta l’eccellenza dell’impasto a Torino Torino 2026: TecnoFood porta 30 anni di automazione al Summit IDATecnoFood annuncia la sua presenza ufficiale come partner strategico all’IDA Summit 2026, in programma a Torino dal 14 al 16 aprile. Premio Internazionale di Giornalismo Vitaliano Brancati 2026: a Torino l’XI edizione dedicata all’eccellenza dell’informazioneLunedì 9 marzo 2026 Torino ospiterà l’XI edizione del Premio Internazionale di Giornalismo Vitaliano Brancati, uno dei riconoscimenti più prestigiosi... Sancassiano, partner di IDA Summit 2026: innovazione e dialogo internazionale sull’arte dell’impastoSancassiano S.p.A., azienda specializzata nella produzione di impastatrici industriali e impianti di impasto automatici per la produzione di pasta per lievitati, sia salati che dolci, e biscotti, annu ... targatocn.it Innovazione senza confini: Novain, partner di IDA Summit 2026, e la nuova frontiera dello sviluppo circolare tra Italia e AfricaNovain, realtà specializzata nello sviluppo di prodotti innovativi per le PMI, annuncia con orgoglio la propria partnership ufficiale per l'IDA Summit 2026, il prestigioso evento internazionale che fa ... montecarlonews.it