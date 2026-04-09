IDA Summit 2026 | Sancassiano porta l’eccellenza dell’impasto a Torino

Da ameve.eu 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sancassiano S.p.A. è stata annunciata come nuovo partner dell’IDA Summit 2026, evento internazionale che si terrà a Torino dal 14 al 16 aprile 2026. L’azienda porta con sé una lunga esperienza nel settore dell’impasto e si unisce ad altre realtà coinvolte nella manifestazione. L’evento si concentrerà sull’arte dell’impasto, attirando professionisti e appassionati da diverse parti del mondo.

Sancassiano S.p.A. si aggiunge ufficialmente al novero dei partner dell'IDA Summit 2026, l'evento internazionale dedicato all'arte dell'impasto che si svolgerà a Torino dal 14 al 16 aprile 2026. L'azienda specializzata in tecnologie per la panificazione industriale porterà il proprio know-how tecnologico nel cuore del confronto globale sulla trasformazione dei prodotti da forno. Dall'eccellenza meccanica italiana alla scala globale La realtà imprenditoriale che ha scelto di sostenere il vertice . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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