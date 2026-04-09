I vaccini gratuiti contro la filaria per i cani delle persone senza dimora

È stato avviato un servizio di vaccinazioni gratuite contro la filaria destinato ai cani di persone senza dimora. L’iniziativa mira a offrire cure preventive a chi non può permettersi trattamenti veterinari a pagamento. Le vaccinazioni sono disponibili senza costi e si rivolgono a chi vive in strada e possiede animali domestici, garantendo così un intervento sanitario gratuito per gli amici a quattro zampe di questa categoria.