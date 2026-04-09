I vaccini gratuiti contro la filaria per i cani delle persone senza dimora
È stato avviato un servizio di vaccinazioni gratuite contro la filaria destinato ai cani di persone senza dimora. L’iniziativa mira a offrire cure preventive a chi non può permettersi trattamenti veterinari a pagamento. Le vaccinazioni sono disponibili senza costi e si rivolgono a chi vive in strada e possiede animali domestici, garantendo così un intervento sanitario gratuito per gli amici a quattro zampe di questa categoria.
Un servizio di vaccinazioni gratuite per tutte le persone senza dimora che non si possono permettere cure costose per i propri amici a quattro zampe. È la campagna messa in campo dalla fondazione “Save the dogs and other animals” contro la filaria cardio-polmonare nei cani che vivono in strada. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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