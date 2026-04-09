I Tre Bicchieri non bastano la Romagna resta fuori da Opera Wine 2021 ultima annata significativa

A Verona, alla Gran Guardia, si svolge l’evento inaugurale di Opera Wine, che anticipa Vinitaly 2026. Non sono presenti aziende romagnole, anche se diversi vini della regione hanno ottenuto i Tre Bicchieri. La Romagna non ha partecipato all’appuntamento, che si svolge sabato, nonostante i riconoscimenti ottenuti dai vini locali, e l’ultima annata significativa risale al 2021.

A "Opera Wine", l’evento inaugurale che si terrà sabato alla Gran Guardia di Verona, praticamente la preapertura di Vinitaly 2026, non c'è nemmeno un'azienda romagnola nonostante siano molti i vini che hanno ottenuto i Tre Bicchieri. Ma è un'assenza davvero clamorosa oppure è una cosa a cui siamo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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