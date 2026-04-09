I Tiromancino tornano sul palco con il Quando meno me lo aspetto tour
I Tiromancino, la band guidata da Federico Zampaglione, tornano sul palco con un progetto unico pensato appositamente per i teatri italiani: il Quando Meno Me Lo Aspetto Tour, un’esperienza live intima, emozionale e profondamente coinvolgente che celebra la forza della musica e delle storie che. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Tiromancino: uscito il nuovo album “Quando meno me lo aspetto”, il 10 aprile parte il tour teatraleROMA – I Tiromancino hanno pubblicato ieri il nuovo album “Quando meno me lo aspetto” su etichetta Emi Records Italy/Universal Music Italia.
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Temi più discussi: I Tiromancino tornano a teatro con 'Quando meno me lo aspetto tour', prima tappa il 10 aprile a Roma; Musica e natura, Dolomiti Arena torna con Michielin, Negrita e Tiromancino; Tiromancino, la possibile scaletta di Roma del tour 2026; Cinque concerti gratuiti in mezzo alla natura: torna Dolomiti Arena.
Tiromancino tornano nei teatri con il tour 'Quando meno me lo aspetto'I Tiromancino, guidati da Federico Zampaglione, annunciano il loro atteso ritorno sui palchi dei teatri italiani con il tour intitolato ‘ Quando meno me lo aspetto ’. Questa nuova tournée, che segue l ... it.blastingnews.com
I Tiromancino tornano a teatro con 'Quando meno me lo aspetto tour', prima tappa il 10 aprile a RomaUn ritorno atteso, che riporta Federico Zampaglione e la sua band in una dimensione che lui stesso definisce 'intima, limpida, emotivamente palpabile'. adnkronos.com
Tiromancino - Emozioni in musica Mercoledì 5 agosto, a Roseto degli Abruzzi, una di quelle serate in cui basta la musica. I Tiromancino tornano live con i loro brani più famosi, quelli che negli anni sono entrati nella quotidianità senza chiedere permesso. - facebook.com facebook