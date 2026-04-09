I soliti Thunder | stracciano i Clippers sono primi a Ovest Detroit sorride è tornato Cunnnigham

I Thunder hanno dominato i Clippers, conquistando la vetta della Western Conference. Intanto, i Pistons festeggiano il rientro di un loro giocatore chiave, assente dal 17 marzo a causa di un collasso polmonare. La guardia ha dimostrato di essere in buona forma, confermando il suo contributo alla squadra. La stagione prosegue con diversi incontri e ritorni inaspettati.

La guardia dei Pistons, assente dal 17 marzo per il collasso del polmone sinistro, torna e mostra di essere ai suoi livelli. San Antonio vince anche senza Wemby e Castle. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - I soliti Thunder: stracciano i Clippers, sono primi a Ovest. Detroit sorride, è tornato Cunnnigham Detroit supera New York, vittoria dei Celtics su Miami. Risorgono i ClippersAlla Little Caesar Arena andava in scena la sfida d'altissima quota tra Pistons e Knicks: Detroit domina e spazza via New York, reduce da otto... Leggi anche: Nba, Cleveland ferma Detroit: vincono Thunder e Spurs