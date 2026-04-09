I soliti Thunder | stracciano i Clippers sono primi a Ovest Detroit sorride è tornato Cunnnigham

Da gazzetta.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Thunder hanno dominato i Clippers, conquistando la vetta della Western Conference. Intanto, i Pistons festeggiano il rientro di un loro giocatore chiave, assente dal 17 marzo a causa di un collasso polmonare. La guardia ha dimostrato di essere in buona forma, confermando il suo contributo alla squadra. La stagione prosegue con diversi incontri e ritorni inaspettati.

La guardia dei Pistons, assente dal 17 marzo per il collasso del polmone sinistro, torna e mostra di essere ai suoi livelli. San Antonio vince anche senza Wemby e Castle. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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