I simboli nascosti negli onigiri i triangolini di riso che in Giappone si mangiano da oltre 200 anni

Da fanpage.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli onigiri, i triangolini di riso molto popolari nelle cene di sushi, sono presenti in Giappone da più di due millenni. Questi alimenti rappresentano una tradizione antica e sono spesso associati a simboli nascosti inseriti nelle loro forme e decorazioni. La storia di questo piatto risale a oltre 2000 anni fa, anche se oggi sono considerati un alimento quotidiano e diffuso in tutto il paese.

Gli onigiri sono ormai un vero e proprio must nelle cene di sushi ma la cosa che in pochi sanno è che in Giappone li mangiano da oltre 2000 anni: ecco la storia e i simboli nascosti in questo piatto iconico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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