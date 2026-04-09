I simboli nascosti negli onigiri i triangolini di riso che in Giappone si mangiano da oltre 200 anni
Gli onigiri, i triangolini di riso molto popolari nelle cene di sushi, sono presenti in Giappone da più di due millenni. Questi alimenti rappresentano una tradizione antica e sono spesso associati a simboli nascosti inseriti nelle loro forme e decorazioni. La storia di questo piatto risale a oltre 2000 anni fa, anche se oggi sono considerati un alimento quotidiano e diffuso in tutto il paese.
Gli onigiri sono ormai un vero e proprio must nelle cene di sushi ma la cosa che in pochi sanno è che in Giappone li mangiano da oltre 2000 anni: ecco la storia e i simboli nascosti in questo piatto iconico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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