I simboli nascosti negli onigiri i triangolini di riso che in Giappone si mangiano da oltre 200 anni

Gli onigiri, i triangolini di riso molto popolari nelle cene di sushi, sono presenti in Giappone da più di due millenni. Questi alimenti rappresentano una tradizione antica e sono spesso associati a simboli nascosti inseriti nelle loro forme e decorazioni. La storia di questo piatto risale a oltre 2000 anni fa, anche se oggi sono considerati un alimento quotidiano e diffuso in tutto il paese.