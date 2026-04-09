I rinnovi della Roma | la mappa completa da Pellegrini a El Shaarawy

Da sololaroma.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 5-2 subito a San Siro contro l’Inter ha determinato una sospensione generale delle trattative di rinnovo contrattuale per diversi giocatori. Nei giorni precedenti, gli accordi sembravano prossimi alla definizione, ma la decisione di bloccare tutto è stata presa dalla dirigenza. La situazione riguarda principalmente i contratti di alcuni dei principali calciatori della rosa, tra cui quelli con scadenze imminenti.

Il 5-2 incassato a San Siro contro l’Inter ha fatto saltare il banco. I rinnovi, fino a pochi giorni fa in fase avanzata, sono stati congelati in blocco dalla dirigenza. A Trigoria non si parla più di prolungamenti. I Friedkin hanno deciso che la rosa va ridisegnata e l’estate sarà indubbiamente il momento della svolta. Mancini e Cristante nel limbo. Gianlunca Mancini e Bryan Cristante sono sotto contratto fino al 2027. L’accordo per un’estensione al 2029-2030 era stato impostato a livello verbale con l’agente Giuseppe Riso, che a febbraio diceva di essere vicinissimo alla firma. Eppure, dopo la notte di San Siro, quella firma non è arrivata. La dirigenza si è presa una pausa di riflessione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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© Sololaroma.it - I rinnovi della Roma: la mappa completa, da Pellegrini a El Shaarawy

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