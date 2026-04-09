Domenica alle 18.45, al Circolino di Budrio di Longiano, si terrà la presentazione della mostra intitolata “Ricordi del tempo andato” con le opere del pittore Romano Buratti. L'evento prevede un'esposizione delle sue creazioni, accompagnata da una breve presentazione dell'artista. La mostra rimarrà aperta al pubblico per diversi giorni e si inserisce tra le iniziative culturali della zona.

Domenica alle 18.45 al Circolino di Budrio di Longiano, Romano Buratti, pittore conosciuto a livello locale, nazionale e internazionale, parlerà delle esperienze, dei luoghi, degli eventi nei quali si è macerata la prima parte della sua vita e dai quali nascono non solo le memorie rivelatrici della sua personalità, bensì anche l’anima dei suoi dipinti. Da 72 anni Romano Buratti, 88 anni, fa il pittore e da 44 anni consecutivi ogni estate è nella galleria che apre a Gatteo Mare in viale delle Nazioni. Dal suo universo interiore di memorie ed emozioni continuano a scaturire immagini. I suoi dipinti lo rappresentano e rappresentano la nostra Romagna, le nostre radici comuni e spesso sovrapponibili alle sue. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I ’Ricordi del tempo andato’ col pittore Romano Buratti

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