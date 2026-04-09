I quarant’anni del Romaiano Il campo intitolato a Rosati-Quirici

A San Donato, nel comune di San Miniato, si sono svolti tre giorni di eventi dedicati ai quarant’anni del Romaiano Calcio. La manifestazione ha incluso partite, incontri e momenti di commemorazione, coinvolgendo la comunità locale e i tifosi. Il campo sportivo è stato intitolato alle figure di Rosati e Quirici, con l’obiettivo di celebrare la storia e i traguardi della società sportiva.

SAN DONATO (San Miniato) Tre giorni di sport, ricordi e commozione. Tra venerdì, sabato e lunedì di Pasquetta il Romaiano Calcio ha organizzato vari eventi per i quarant’anni della società. Nata nel 1986 per iniziativa di un gruppo di romaianesi e in particolare su spinta di Angiolino Quirici che poi del Romaiano è stato presidente e anima infaticabile. Una cena con i tesserati e gli amici della società ha dato il via alla tre giorni di sport, ricordi e commozione che ha avuto il suo fulcro nel memorial dedicato allo storico presidente Angiolino Quirici, scomparso lo scorso anno, quadrangolare a cui hanno preso parte Romaiano, Stella Rossa, Oltrera e Pisa Ovest. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I quarant’anni del Romaiano. Il campo intitolato a Rosati-Quirici Leggi anche: I quarant’anni del gruppo sbandieratori Circolo Tennis Bologna, il campo numero 1 intitolato a Nicola PietrangeliBologna, 18 marzo 2026 – Lui avrebbe detto «Se piove si rimanda», ma il campo che è intitolato a Nicola Pietrangeli, il numero 1 del Circolo Tennis... Argomenti più discussi: I quarant’anni del Romaiano. Il campo intitolato a Rosati-Quirici; In 250 alla festa per i 40 anni del Romaiano pensando a Quirici; Il Romaiano festeggia 40 anni: primo memorial e intitolazione in ricordo di Quirici; Il Romaiano fa... quaranta. L’elite del calcio giovanile. Il Romaiano fa... quaranta. L’elite del calcio giovanileIniziative nel segno del presidente Angiolino Quirici scomparso lo scorso anno. Un memorial da domani a Pasquetta e la cointitolazione del campo sportivo. msn.com La società si prepara a tagliare il traguardo con un programma di eventi: il nome dello storico presidente scomparso nel 2025 affiancherà quello di Rosati al campo sportivo - facebook.com facebook