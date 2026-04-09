I pusher pendolari che spacciano a vista | cinque arresti

Cinque persone sono state arrestate dalla polizia dopo aver venduto droga in modo visibile in via Amendola, vicino alla stazione. Gli arresti sono stati effettuati al termine di un mese di attività di osservazione da parte delle forze dell’ordine, che hanno colto i sospetti in flagranza di reato. La zona è stata monitorata attentamente prima delle operazioni di fermo.

Spaccio "a vista" in via Amendola, a due passi dalla stazione. La Squadra mobile ha arrestato cinque pusher in flagrante, dopo un mese di osservazione. In manette sono finiti quattro cittadini nigeriani, di età compresa tra i 33 e i 39 anni, e un cittadino marocchino di 24 anni, tutti con una. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Spacciano droga con i figli in auto, tre arrestiDue donne, due episodi distinti ma con un elemento in comune: la droga trasportata in auto mentre a bordo c’erano bambini piccoli. Due rubano in un negozio, gli altri spacciano: 6 arrestiCarabinieri in azione in diversi quartieri, da Sampierdarena a San Teodoro, passando per il centro storico: gli arrestati hanno un'età compresa tra... Si parla di: Piacenza maxi piazza per lo spaccio di cocaina: 20 arresti e 19 indagati. Fumerie, trafficanti e pusher pendolari: la zona della stazione snodo logistico dello spaccio di droga dall'estero a tutto il nord ItaliaMESTRE - Se il quadrilatero di via Piave continua a essere al centro delle attività delle forze dell'ordine non è un caso. Il fronte stazione - anche dalla parte di Marghera - resta uno degli snodi ... ilgazzettino.it I pendolari: «Dopo lo stop a Porta Genova aumentati i ritardi dei treni da Vigevano per Milano»VIGEVANO. Qualcosa probabilmente non funziona nel nuovo sistema derivato dall’orario ferroviario invernale di Trenord. L’attestamento dei treni alla stazione di Milano Rogoredo, unito all’aumento dei ... laprovinciapavese.gelocal.it