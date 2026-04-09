Ecco i programmi TV di oggi, 9 aprile 2026. Su Rai 1 va in onda “Uno sbirro in Appennino”, mentre su Canale 5 si può vedere “Stanno tutti invitati”. Su Canale 20 è trasmesso il film “La mummia”. Questi sono alcuni degli appuntamenti televisivi previsti per la giornata.

Guida ai programmi TV del 9 aprile 2026: “Uno sbirro in Appennino” su Rai 1, “Stanno tutti invitati” su Canale 5, “La mummia” Canale 20. La prima serata del 9 aprile 2026 offre. su Rai 1 la nuova fiction Uno sbirro in Appennino, mentre Canale 5 propone lo show familiare Stanno tutti invitati. Italia 1 sceglie l’azione pura con Sleepless – Il giustiziere. Su La7 torna l’approfondimento di Piazzapulita. TV8 trasmette in diretta Porto–Nottingham Forest di Europa League. Le reti tematiche completano il quadro con film cult e blockbuster: Sky Cinema Uno rilancia Giorni di tuono, Sky Cinema Collection propone Il codice Da Vinci e, in seconda rotazione, Interstellar. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 9 aprile 2026:

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