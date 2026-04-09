I miracoli della clinica degli animali | Più di cinquemila pazienti l’anno

In dieci anni di attività, la clinica degli animali ha assistito oltre cinquantamila pazienti di diverse specie, con più di cinquemila interventi eseguiti ogni anno. Il centro si occupa di diagnosi, cure e interventi chirurgici, offrendo servizi a un numero considerevole di animali e proprietari. La struttura si è affermata come punto di riferimento nel settore veterinario, grazie a un team dedicato e a programmi di ricerca continui.

Pisa, 9 aprile 2026 – Dieci anni di ricerca, cure, visite a oltre 50mila pazienti di ogni specie. L’Ospedale didattico veterinario (Odv) “Mario Modenato” dell’Università di Pisa, che si trova a San Piero a Grado, nasce nel 2010 per poi essere formalizzato come Centro dipartimentale del dipartimento di Scienze Veterinarie nel 2016. In questi giorni ha dunque festeggiato il suo primo decennio. Un’unica realtà che racchiude tre importanti obiettivi: l’attività didattica formativa per gli studenti, l’attività clinica ed assistenziale veterinaria per il territorio e la ricerca. Ma la storia di questo luogo dedicato a uno dei grandi docenti del dipartimento in realtà è lunga e affonda le radici nei primi anni del 1800. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I miracoli della clinica degli animali: “Più di cinquemila pazienti l’anno” Il pronto soccorso degli animali. Oltre 5mila “pazienti” in un annoUno degli ultimi animali arrivati, all’inizio di dicembre, è stata una volpe rimasta incastrata tra le sbarre di una recinzione. Ospedale degli animali. “Dai lupi ai rettili, Ogni anno visitiamo 5-6mila pazienti”Pisa, 16 gennaio 2026 – Un servizio attivo 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno che garantisce l’assistenza a tutti, dai codici rossi, pazienti critici,... Heilung oder Illusion Eine Spurensuche im Fall Bruno Gröning Temi più discussi: I miracoli della clinica degli animali: Più di cinquemila pazienti l’anno; Massimo Recalcati al Politeama Genovese con Miracoli; Sergio Castellitto tra desiderio e scelte che cambiano la vita: la serie evento italiana è già attesissima; Taranto, al Teatro Orfeo La Sera dei Miracoli: arte e solidarietà per i piccoli guerrieri. I miracoli della clinica degli animali: Più di cinquemila pazienti l’annoViaggio all’ospedale didattico veterinario di San Piero a Grado (Pisa): dieci anni di ricerca, cure e visite.Servizi specialistici, terapia intensiva e un pronto soccorso. Diamo lavoro a 40 liberi pr ... lanazione.it Ricerca clinica: Italia al quarto posto in Ue. «Servono più finanziamenti, personale e coordinazione tra i centri»L’Italia si colloca al quarto posto nell’Unione Europa per numero di trials clinici condotti dall’inizio del 2022 a oggi. In totale ammontano a 2.674 mentre il primo posto spetta alla Spagna (con ... corriere.it Più giovane di 22 anni, ecco chi è l'uomo indicato come il nuovo compagno di Elisabetta Gregoraci. - facebook.com facebook Incendio nella riserva naturale del fondo Toce, al fuoco più di 1000 mt quadri x.com