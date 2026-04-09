I medici non riescono a capire da dove arrivi il problema ne ho abbastanza | il calvario di Eddy Merckx

Eddy Merckx, considerato una delle più grandi leggende del ciclismo, si trova attualmente in ospedale a causa di un’infezione all’anca. I medici stanno cercando di identificare la causa del problema, ma finora non sono riusciti a determinarne l’origine. Il campione belga è ricoverato da una settimana e le sue condizioni sono oggetto di aggiornamenti continui.

Non c’è pace per la leggenda del ciclismo Eddy Merckx, ricoverato da una settimana per curare un’infezione all’anca. L’ex corridore belga dovrà sottoporsi al settimo intervento chirurgico in poco più di un anno, dal post incidente a dicembre 2024, quando cadde in bici scivolando su un passaggio a livello e si fratturò l’anca. A riferirlo è il quotidiano belga Het Laatste Nieuws che riporta anche le parole del Cannibale. “A causa del forte dolore, sono stato ricoverato in ospedale lunedì scorso – ha detto Merckx al giornale fiammingo -. I medici non riescono a individuare la fonte dell’infezione e, dato che gli antibiotici non sono molto efficaci, dovranno operarmi di nuovo lunedì prossimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “I medici non riescono a capire da dove arrivi il problema, ne ho abbastanza”: il calvario di Eddy Merckx Leggi anche: Merckx ricoverato per un'infezione all'anca: "Non se ne capisce l’origine. Ne ho abbastanza" Leggi anche: Preoccupazione per Eddy Merckx: di nuovo ricoverato il “Cannibale” ed ennesima operazione in arrivo Argomenti più discussi: Merckx ricoverato in ospedale per infezione all’anca: I medici non riescono a trovare la causa; Ciclismo: infezione all'anca, Eddy Merckx ricoverato in ospedale. Il calvario di Eddy Merckx ricoverato per un’infezione all'anca: «I medici non trovano l’origine». Lunedì verrà operato di nuovoL'ex campione, 80 anni, è in ospedale da una settimana. Dopo la caduta a fine 2024 e sei interventi già subiti, il Cannibale rivela: «Antibiotici inutili, lunedì mi operano di nuovo» ... corriere.it Eddy Merckx ricoverato ancora per un’infezione all’anca: Non se ne capisce l’origine, ne ho abbastanzaNuovi problemi di salute per Eddy Merckx, 80 anni, leggenda assoluta del ciclismo mondiale. L’ex campione belga è ricoverato da circa una settimana a causa di una ... ilmessaggero.it Eddy Merckx è ricoverato in ospedale per curare un'infezione all'anca. "Dato che provavo molto dolore, sono stato ricoverato lunedì scorso - ha detto la leggenda del ciclismo al giornale fiammingo Het Laaste Nieuws - I medici non riescono a trovare la causa - facebook.com facebook Eddy Merckx in ospedale per un’infezione all’anca. Colpa di una caduta in bicicletta nel 2024 x.com