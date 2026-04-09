I concerti del lunedì

Da baritoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 13 aprile presso la Vallisa si terrà un concerto dell’Accademia dei Cameristi di Bari, che proporrà un programma che spazia dal classicismo alla musica contemporanea, includendo anche una prima assoluta composta da Federico Perotti, nato nel 1993. Il giorno successivo, martedì 14 aprile, l’evento si sposterà al teatro Sociale di Fasano, mantenendo il focus sulla stessa formazione e sul repertorio vario.

Accademia dei Cameristi di Bari: dal classicismo alla contemporaneità con una prima assoluta di Federico Perotti (in foto)Lunedì 13 aprile alla Vallisa, martedì 14 al teatro Sociale di Fasano Dal classicismo alla contemporaneità con una prima assoluta di Federico Perotti (1993). E’ unviaggio. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Concerto di Natale 2025

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