I concerti del lunedì
Lunedì 13 aprile presso la Vallisa si terrà un concerto dell’Accademia dei Cameristi di Bari, che proporrà un programma che spazia dal classicismo alla musica contemporanea, includendo anche una prima assoluta composta da Federico Perotti, nato nel 1993. Il giorno successivo, martedì 14 aprile, l’evento si sposterà al teatro Sociale di Fasano, mantenendo il focus sulla stessa formazione e sul repertorio vario.
Accademia dei Cameristi di Bari: dal classicismo alla contemporaneità con una prima assoluta di Federico Perotti (in foto)Lunedì 13 aprile alla Vallisa, martedì 14 al teatro Sociale di Fasano Dal classicismo alla contemporaneità con una prima assoluta di Federico Perotti (1993). E’ unviaggio. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Concerto di Natale 2025
Temi più discussi: Stabat Mater, Lunedì Santo a San Giacomo a Sassari; Si accende la stagione di Riccione Alba: un palinsesto di eventi tra arte, mercatini e concerti; Sal Da Vinci allunga il tour, le nuove date dei concerti; Tutti i concerti di Pasquetta: dove andare lunedì 6 aprile 2026 nel nord Sardegna.
Steve di Stranger Things per la prima volta in Italia: date e i biglietti dei concerti di DjoConosciuto sul piccolo schermo come Steve Harrington in Stranger Things, Joe Kerry (in arte Djo) suonerà per la prima volta in Italia. Dopo il successo di End of Beginning, brano andato viralissimo ... corrieredellumbria.it
BLive Summer. Annunciati i protagonisti dei concerti di giugnoIl Parco Bissuola di Mestre si conferma il cuore pulsante della musica dal vivo per l’estate 2026. La rassegna Bissuola Live, organizzata dal Comune di Venezia, si prepara a inaugurare una stagione st ... live.comune.venezia.it
Sabato prossimo, 11 aprile, alle ore 15:30, nella sala Concerti di Palazzo De Nobili, si terrà la conferenza stampa di presentazione di “Viso di Primavera” di Domenico Dara e Peppe Fonte per la regia di Francesco Mazza. Lo spettacolo, prodotto dal “Teatro di - facebook.com facebook
Un appassionato di musica di Chicago ha registrato migliaia di concerti in quattro decenni. Ora le registrazioni vengono caricate in un archivio online accessibile gratuitamente. x.com