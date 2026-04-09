Su Canale 5 proseguono i festeggiamenti per i 25 anni di carriera di Pio e Amedeo, con la messa in onda della seconda puntata del loro show comico intitolato

P roseguono su Canale 5 i festeggiamenti per i 25 anni di carriera di Pio e Amedeo con il loro show comico Stanno tutti invitati. Reduci dal successo del loro ultimo film Oi Vita Mia, la coppia pugliese anche stasera porterà in tv la sua comicità irriverente e senza filtri insieme a tanti colleghi e amici del mondo dello spettacolo. Uno show che –tra comicità ruspante, gag sopra le righe e momenti musicali indimenticabili – promette di fare il pieno di ascolti come settimana scorsa. Vanessa Incontrada, “Spero di non sentire più la parola curvy” X Leggi anche › 25 anni di Pio e Amedeo: la festa di “Stanno tutti invitati” comincia stasera Stanno tutti invitati di Pio e Amedeo ospiti seconda puntata 9 aprile Canale 5. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I comici pugliesi tornano in prima serata con la seconda puntata del loro show celebrativo

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Welcome to Italy, to northern Puglia.. . I comici foggiani Pio e Amedeo, ospiti alla trasmissione Amici di Maria De Filippi, hanno annunciato il loro nuovo spettacolo: “Stanno tutti invitati”, che andrà in onda su Canale 5 da giovedì 2 aprile. Festeggeranno insieme - facebook.com facebook