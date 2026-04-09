i colossi delle crociere si comprano le isole

Nel 1977, la compagnia di crociere statunitense acquistò Great Stirrup Cay, un’isola di 108 ettari situata nelle Berry Islands alle Bahamas. Questa operazione rappresentò il primo esempio di un grande operatore del settore che si fece proprietario di un’isola per offrire ai propri clienti un’esperienza esclusiva. Da allora, altre compagnie hanno seguito lo stesso percorso, acquisendo diverse isole in varie parti del mondo.

Turismo insostenibile La Royal Carribean (Usa) questa estate inaugurerà una spiaggia privata a Santorini (Grecia) a uso esclusivo dei suoi passeggeri. Lo stesso gruppo è presente in Italia Turismo insostenibile La Royal Carribean (Usa) questa estate inaugurerà una spiaggia privata a Santorini (Grecia) a uso esclusivo dei suoi passeggeri. Lo stesso gruppo è presente in Italia Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Taffo, San Siro, Fontanili Merli, Motta e tanti altri. Dai diamanti creati con le ceneri ai funerali in villa con catering: viaggio nel business milanese del commiato tra colossi e nuove tendenze d'impatto (anche comunicative). I numeri, i fatturati e richieste più insolit - facebook.com facebook

I colossi tech Facebook, TikTok e YouTube sono sotto indagine in Australia per possibili violazioni del divieto da poco introdotto di accesso ai social media sotto i 16 anni. #ANSA x.com