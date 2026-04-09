I colossi della logistica amano Piacenza | Purtroppo sono finiti i terreni

I grandi operatori della logistica hanno riempito l’ultimo lotto disponibile a Le Mose, a Piacenza. Si tratta di un’area di circa 88.000 metri quadrati, che si aggiunge ai terreni già occupati. La notizia segna la fine della disponibilità di nuovi spazi in questa zona, che negli ultimi anni ha visto un crescente interesse da parte delle aziende del settore.

E così anche l’ultimo lotto - non da poco, parliamo di 88mila metri quadrati - a Le Mose è stato riempito. Ce ne fossero altri a disposizione, i colossi della logistica sarebbero alquanto interessati. Il settore non conosce assolutamente crisi, anzi. Proprio mentre il numero di osservazioni. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Supermercati d’oro: quali sono e quanto guadagano i colossi della grande distribuzione a GenovaC’è chi sceglie il supermercato sotto casa, chi è disposto a spostarsi per trovare l’offerta migliore, e chi apprezza quelli aperti h24.

Le immagini dei mall di Dubai deserti sono virali, così la guerra in Medio Oriente gela i colossi della moda: a rischio il 9% della spesa globale del lussoLe immagini dei lussuosi mall di Dubai, solitamente brulicanti di turisti e acquirenti internazionali, restituiscono oggi un panorama surreale:...