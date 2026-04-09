I 104 vigili assunti da tre mesi non ancora operativi esposto del Codacons

Da circa tre mesi, 104 vigili sono stati assunti e hanno firmato i contratti tra la fine del 2025 e l'inizio di quest'anno. Pur ricevendo regolarmente lo stipendio, non sono ancora operativi e non hanno ancora iniziato ufficialmente il servizio. La situazione è stata segnalata dal Codacons con un esposto ufficiale.

Hanno firmato i contratti tra la fine del 2025 e l'inizio di quest'anno, ricevono regolarmente lo stipendio, ma non sono ancora pienamente entrati in servizio. Si tratta dei 104 nuovi agenti della polizia municipale, reclutati dall'Amministrazione attraverso lo scorrimento di graduatorie di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Sanremo, esposto del Codacons contro Dargen D’Amico: “Pubblicità occulta con il fiore arancione”Prime grane sanremesi È Dargen D’Amico il primo artista dell’ultimo Festival di Sanremo a finire al centro di un’accusa di presunta pubblicità... Sicurezza per la cerimonia olimpica, operativi cento vigili del fuocoAnche i pompieri, venuti a Verona da tutta Italia, partecipano al piano per blindare la chiusura dell'evento internazionale in Arena In vista della...