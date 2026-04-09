Hyeop-sama torna in TV | il nuovo progetto che stravolge il Giappone

L’attore Chae Jong Hyeop tornerà in televisione in Giappone con un nuovo progetto chiamato provvisoriamente The Rules of Vacation. La produzione è in fase di preparazione e si prevede che la trasmissione veda la partecipazione dell’attore nei prossimi mesi. La serie televisiva sarà trasmessa su una rete giapponese e rappresenta il primo impegno dell’attore nel paese dopo alcune apparizioni in produzioni precedenti.

L’attore Chae Jong Hyeop si appresta a fare il suo ritorno sul piccolo schermo giapponese con un nuovo progetto televisivo intitolato provvisoriamente The Rules of Vacation. La conferma ufficiale è arrivata questo 9 aprile tramite un comunicato della sua agenzia, Blitzway Entertainment, che ha annunciato la partecipazione del protagonista alla nuova produzione nipponica. Il legame profondo tra l’interprete e il pubblico del Sol Levante. Questo nuovo incarico segna un importante passaggio per Chae Jong Hyeop, che già nel corso del 2024 aveva consolidato una base di fan estremamente fedele in Giappone grazie al drama della TBS Eye Love You. In... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hyeop-sama torna in TV: il nuovo progetto che stravolge il Giappone Il sogno americano di Chiara Sama: la nuotatrice ravennate nel progetto che punta alle Olimpiadi di Los Angeles 2028Per Chiara si tratta di un’esperienza di grande valore, che conferma le sue indubbie qualità natatorie e premia il lavoro svolto con la società... Il nuovo caccia franco-tedesco non decolla. Merz “tradisce” Macron e guarda al progetto curato da Italia, Regno Unito e Giappone“È più probabile che venga annunciato che il progetto è terminato piuttosto che ci sia un suo rilancio”.