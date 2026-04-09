Hormuz ora Trump vuole salvare l’alleanza con l’Europa

Negli ultimi giorni, la situazione tra gli Stati Uniti e l’Iran si fa più complessa e meno definibile come una vittoria strategica. Le operazioni militari condotte finora non hanno portato ai risultati attesi, né dal governo americano né dal governo israeliano. La tensione tra le parti rimane alta, mentre le azioni sul terreno continuano senza un chiaro esito. La questione si inserisce in un quadro internazionale in costante evoluzione, senza segnali di una risoluzione imminente.

Washington, 9 aprile 2026 – Più passano i giorni, più la guerra contro l’Iran somiglia ad un conflitto che non ha prodotto i risultati strategici promessi da Donald Trump e, soprattutto, da Benjamin Netanyahu. Lo straordinario reportage del New York Times, che ricostruisce le ore e i giorni che portarono la Casa Bianca all’intervento, rivela che già prima dell’operazione alcuni tra i principali consiglieri del presidente consideravano eccessive, se non del tutto irrealistiche, le previsioni israeliane che Netanyahu avrebbe illustrato a Trump durante la visita a Washington dell’11 febbraio: dal rapido collasso del regime alla possibilità di neutralizzare in poche settimane la capacità di risposta iraniana e mantenere aperto lo Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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La chiusura di Hormuz: la VERA BOMBA ATOMICA dell’Iran

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