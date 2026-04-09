In Cina, il mercato dei veicoli elettrici vede il successo del nuovo Hongguang Mini Ev, un mini-SUV lungo 326 centimetri prodotto dalla Wuling. Il modello ha l’aspetto di una piccola utilitaria e ha conquistato molti consumatori grazie al prezzo molto contenuto, che si aggira intorno ai 7.000 euro al cambio. La vettura è già molto richiesta e rappresenta una novità nel settore dei veicoli elettrici a livello locale.

È un restyling ma ne sta parlando la Cina intera e rischia di essere il fenomeno di vendite, almeno per la primavera. Hongguang Mini EV è un Suv in miniatura – lungo solo 3,26 metri– è prodotto dalla Wuling ed è sostanzialmente un restyling di un modello già presente nella gamma, che include anche furgoncini da trasporto, minivan e fuoristrada, come l'originale Baojun Yep a tre porte che richiama la mitica Suzuki Jimny. In Cina è stato lanciato recentemente in quattro varianti di allestimento, con prezzi compresi tra 44.800 e 54.800 yuan (circa 5.600-6.900 euro), in pratica il prezzo di uno scooter di grossa cilindrata in qualsiasi Paese europeo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Hongguang Mini Ev, il nuovo Suv che sembra una Pandina e costa meno di uno scooter

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Temi più discussi: È un piccolo Suv ma costa come uno scooter si chiama Hongguang Mini Ev e arriva dalla Cina; La Hongguang Mini EV è impossibile: 4 posti, 300 km e fast charge, a soli 5.000 euro; La piccola elettrica da 5.000€ che non vedremo mai in Europa. E forse è giusto così; Una delle auto cinesi più vendute si aggiorna: si può acquistare in Italia?.

È un piccolo Suv ma costa come uno scooter si chiama Hongguang Mini Ev e arriva dalla CinaLa guerra dei prezzi tra i vari costruttori ha permesso di scendere a cifre inimmaginabili da noi, con prestazioni tutto sommato più che accettabili ... corriere.it

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La mitica Wuling, mini EV che guidò la prima ondata elettrica cinese sei anni fa, si rifà viva in Cina con aggiornamenti significativi: autonomia fino a 300 km, ricarica rapida e prezzo sotto i 6.000 euro. Il modello vuol continuare a presidiare il segmento delle mic - facebook.com facebook