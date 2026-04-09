Una donna di 33 anni, con diagnosi di ovaio policistico da alcuni anni, chiede informazioni sui farmaci utilizzati per stimolare l’ovulazione. La richiesta nasce dalla volontà di capire se tali trattamenti siano efficaci. La conversazione si svolge con un medico che fornisce spiegazioni sui farmaci comunemente impiegati e sul loro funzionamento, senza entrare in dettagli clinici specifici.

Buongiorno dottore, ho 33 anni e mi è stata diagnosticata la sindrome dell’ovaio policistico qualche anno fa. I miei cicli sono purtroppo molto irregolari e a volte passano anche due mesi senza mestruazione. Ora stiamo cercando una gravidanza e il mio ginecologo mi ha parlato di possibili farmaci per stimolare l’ovulazione. Questi trattamenti funzionano davvero nella maggior parte dei casi o spesso si deve comunque arrivare alla procreazione assistita nei casi come il mio? Grazie mille Salve signora, la sindrome dell’ovaio micro policistico rappresenta uno dei principali cause di infertilità, tant’è che colpisce l’11% delle donne in età fertile.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Ho l’ovaio policistico: i farmaci per stimolare l’ovulazione funzionano davvero?”

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