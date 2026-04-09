L’attore Patrick Ball, interpretando il dottor Langdon nella serie TV HBO “The Pitt”, ha dichiarato di aver estinto un debito di 80 mila dollari grazie al suo ruolo. Ha spiegato di aver pensato di morire con quel peso, e che questa esperienza ha avuto un impatto significativo sulla sua vita. La serie, ora alla seconda stagione, vede la partecipazione di Noah Wyle e ha contribuito a cambiare la situazione finanziaria dell’attore.

Può un ruolo di una serie tv cambiare la vita? Evidentemente sì, almeno per l’attore Patrick Ball, noto come il dottor Langdon, del medical drama HBO “The Pitt” con Noah Wyle, giunto alla seconda stagione. Ball in un’intervista a Cultured, ha confessato che la serie gli ha permesso di estinguere un debito di 80mila dollari: “Ho saldato i miei prestiti studenteschi circa tre mesi dopo l’inizio di ‘The Pitt’, ed è stato un momento davvero significativo perché pensavo che sarei morto con quel peso”, ha detto Ball, interrompendosi mentre iniziava a piangere. “È un fardello enorme da portare, molte persone si trovano in questa condizione”. Ball ha spiegato che le difficoltà economiche lo affliggevano da anni, influenzando anche la sua vita privata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho estinto un debito di 80mila dollari grazie al mio ruolo. Pensavo che sarei morto con quel peso”: la commozione di Patrick Ball, il dottor Langdon di “The Pitt”

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