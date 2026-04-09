Hellwatt Festival la Cgil vuole chiarezza | Allerta su sanità e sicurezza

La Cgil di Reggio ha sollevato preoccupazioni riguardo all’Hellwatt Festival, che si terrà a luglio presso la RCF Arena. La sigla sindacale ha evidenziato alcune criticità legate alla gestione dei servizi pubblici, in particolare sulla sanità e sulla sicurezza durante l’evento. La richiesta è di chiarimenti ufficiali da parte degli organizzatori e delle autorità coinvolte per garantire che siano rispettate le normative vigenti.

La Funzione pubblica della Cgil di Reggio lancia l’allarme in vista dell’ Hellwatt Festival in programma il prossimo luglio alla RCF Arena, sollevando una serie di criticità legate soprattutto alla gestione dei servizi pubblici durante l’evento. Nel mirino del sindacato, infatti, non c’è solo la scelta di ospitare Kanye West – personaggio definito "a dir poco controverso" e oggetto di polemiche condivise anche dall’Anpi provinciale –, ma soprattutto l’impatto organizzativo su sanità e sicurezza. In particolare preoccupano le condizioni operative di personale sanitario e Polizia locale, chiamati a uno sforzo straordinario in un periodo già delicato come quello estivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Hellwatt Festival, la Cgil vuole chiarezza: "Allerta su sanità e sicurezza" Sanità, l'allarme della Cgil: "La carenza cronica di personale mette a rischio assistenza e sicurezza"La sanità pubblica romagnola è sempre più sotto pressione e la sua tenuta non può più essere data per scontata. Leggi anche: "Reparti allo stremo e sicurezza a rischio": la Cgil fa scattare l'allarme rosso sulla sanità romagnola Temi più discussi: Hellwatt Festival, la Cgil vuole chiarezza: Allerta su sanità e sicurezza; HELLWATT FESTIVAL. CGIL: QUALI SONO GLI ACCORDI CON RCF ARENA?; Hellwatt Festival, 'felici di ospitare Kanye West, gli abbiamo chiesto di scusarsi'; Kanye West, Massari: Netta distanza dalle sue posizioni. Non posso vietare l’evento. VIDEO. Hellwatt Festival, la Cgil vuole chiarezza: Allerta su sanità e sicurezzaLa Funzione pubblica della Cgil di Reggio lancia l’allarme in vista dell’Hellwatt Festival in programma il prossimo luglio alla ... ilrestodelcarlino.it Hellwatt Festival, Kanye West conferma la sua presenza e scoppia la polemicaGli organizzatori della rassegna musicale che si terrà in estate a Reggio Emilia: I valori del festival non devono essere messi in discussione: rispetto e inclusione. Coordinamento musica indipenden ... rainews.it Il concerto di Kanye West a Reggio Emilia è confermato, Hellwatt Festival: «Si è già scusato per le frasi antisemite e i nostri valori non sono in discussione». Venduti 68.000 biglietti x.com il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari torna sulla partecipazione di Kanye West all’Hellwatt Festival, che si terrà a luglio a Reggio Emilia. "Il riaccendersi del dibattito pubblico attorno al concerto, a seguito delle recenti decisioni assunte nel Regno Unito, i - facebook.com facebook