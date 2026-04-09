Hakimi non ha dubbi | Meritiamo il titolo non si può uscire dal campo in quel modo Quando ci danno per morti è lì che siamo più vivi

A quasi tre mesi dalla finale della Coppa d’Africa, il difensore del Marocco ha ripercorso gli eventi che hanno portato alla sconfitta contro il Senegal. Hakimi ha affermato che la squadra merita il titolo e ha commentato le modalità di uscita dal campo, definendole inaccettabili. La discussione sulla gara ha suscitato diverse reazioni e controversie, con il capitano che si è detto convinto delle proprie ragioni.

Mercato Inter, affondo per Zekri: presentata l’offerta! Ausilio studia la strategia per battere la concorrenza Mercato Juve, fari puntati su Kessiè! Il centrocampista gradisce la destinazione e i bianconeri preparano l’offerta Richard Rios Inter, ritorno di fiamma in estate? L’assist può arrivare da un ex nerazzurro: la rivelazione Spalletti Juve, intesa totale! Accordo fino al 2028 per dare continuità al progetto bianconero. Tutti gli aggiornamenti Fernando Siani in esclusiva a Cagliarinews24: «Palestra è il presente dell’Italia, non è il futuro e dovrebbe essere anche il passato! Sullo Scudetto.» Mercato Inter, affondo per Zekri:... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Hakimi non ha dubbi: «Meritiamo il titolo, non si può uscire dal campo in quel modo. Quando ci danno per morti, è lì che siamo più vivi» Di Natale non ha dubbi: «Noi dobbiamo andare al Mondiale. Siamo l’Italia e ce lo meritiamo! Abbiamo un allenatore che ha vinto un Mondiale»Kane resta al Bayern Monaco? Hoeness svela il suo futuro e fissa un prezzo shock per l’eventuale cessione! Rivelazione che non lascia più dubbi... Inter, Marotta non ha dubbi: «E’ una cosa vergognosa il linciaggio contro Bastoni. Italia? Dal 2006 non siamo più competitivi»Calciomercato Chelsea, altro grande colpo in prospettiva per i Blues! Ecco di chi si tratta, tutti i dettagli Calciomercato Roma: deciso il futuro di...