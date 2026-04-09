Gustosa gastronomia musica e animazione per bambini | a Savignano si celebra la tradizione della ' Ligaza'

A Savignano sul Rubicone, nel quartiere San Giovanni in Compito, si svolge la 17esima edizione della tradizione della ligaza, con un mix di gastronomia, musica e attività per bambini. La manifestazione richiama persone di ogni età, offrendo un’occasione per assaporare piatti tipici e partecipare a momenti di intrattenimento. La festa si ripete puntualmente ogni anno, mantenendo vivo un appuntamento che coinvolge tutta la comunità.

Al quartiere San Giovanni in Compito di Savignano sul Rubucone torna la 17esima edizione della tradizione della ligaza. Domenica 12 aprile il prato dietro la chiesa accoglierà la grande festa di primavera che rievoca la tradizione martedì dopo la Pasqua in cui gli abitanti della zona si ritrovano. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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La Gastronomia Feltrin vi augura una serena e gustosa Pasqua! Che sia piena di gioia, sorrisi e sapori autentici da condividere con chi amate. Grazie per far parte della nostra famiglia… Buona Pasqua! - facebook.com facebook