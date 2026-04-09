Gustacinema piatti ispirati al mito di Brigitte Bardot

Gustacinema ha presentato una serie di piatti ispirati alla figura di Brigitte Bardot, celebre attrice e icona del cinema internazionale. La proposta culinaria si collega al suo legame con l’ecologia e il benessere degli animali. La rassegna ha coinvolto diversi chef che hanno ideato ricette che richiamano l’immagine e l’eredità della diva francese. L’evento si è svolto in un ristorante con un menù dedicato, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sul luogo preciso.

Brigitte Bardot è stata una icona del cinema internazionale, che per il suo legame con l’ ecologia e la difesa degli animali è stata scelta come tema cinematografico di questa edizione", esordisce Maria Grazia Palmieri, ideatrice ed organizzatrice di ’ Gustacinema ’, la disfida gastronomica ispirata al mondo dello spettacolo. L’evento è stato presentato ieri a Palazzo Segni Masetti, alla presenza del direttore generale Ascom Giancarlo Tonelli e il vice Medardo Montaguti. La dodicesima edizione si presenta come un’occasione in cui giovani aspiranti cuochi, ma anche chef affermati e persone comuni, potranno mettersi in gioco e dimostrare il loro talento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gustacinema, piatti ispirati al mito di Brigitte Bardot Leggi anche: Buttafuoco, lectio magistralis tra eros e mito: ‘Brigitte Bardot non si può chiudere in una scatola’ Brigitte Bardot, in vendita il suo appartamento di ParigiDentro alla dimora parigina di Brigitte Bardot: un gioiello Art Déco nel cuore del XVI arrondissement.