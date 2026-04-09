Nel mondo del wrestling, alcune storyline risultano prevedibili, mentre altre riescono a sorprendere gli appassionati. Recentemente, il confronto tra due wrestler ha attirato l’attenzione, creando discussioni tra i fan. La WWE ha organizzato un incontro che ha lasciato alcuni spettatori senza parole, portando a riflettere sulle scelte narrative fatte negli ultimi tempi. Il match ha scatenato reazioni contrastanti, evidenziando come le dinamiche tra i protagonisti possano cambiare all'improvviso.

Se si segue il wrestling da anni, a volte è semplice prevedere il susseguirsi delle storyline, ma ogni tanto la WWE riesce a sorprenderci. Quando ciò avviene è piacevole, ma in certe occasioni il colpo di scena non ha davvero nessuna logica. È questo il caso della faida tra Rollins e Gunther, una scelta che non è stata dettata tanto dalla volontà dei creativi booker, ma dall’emergenza. Di fatti, la sfortunata Vision si è ritrovata a perdere un pezzo dopo l’altro: con i due membri originali Breakker e Reed fermi ai box e Lesnar dirottato nello scontro tra titani con Oba Femi, per Seth era difficile trovare qualcuno all’altezza della stable contro cui vendicarsi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Gunther vs Rollins: così, de botto, senza senso

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