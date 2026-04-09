Domenico Gullì è stato nominato direttore dell’area Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro all’interno del Dipartimento della prevenzione. Questa struttura si occupa di gestire le attività legate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori su tutto il territorio aziendale. La nomina è stata ufficializzata di recente, collocando Gullì in una posizione centrale per la gestione delle questioni legate alla sicurezza sul lavoro.

Domenico Gullì è stato ufficialmente nominato direttore dell’area Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Pissl), all’interno del Dipartimento della prevenzione, una struttura chiave per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori su tutto il territorio aziendale. L’ingegnere, già esperto di sicurezza mineraria e portuale, assume l’incarico triennale con l’obiettivo di potenziare la prevenzione e uniformare le procedure su tutto il territorio aziendale. L’incarico si inserisce nel piano strategico dell’Asl volto a garantire una gestione coordinata e uniforme delle attività di vigilanza e promozione della salute. La scelta della direzione è ricaduta su Gullì in virtù di un profilo professionale di alto livello e di una profonda esperienza maturata ‘sul campo’ nelle dinamiche della sicurezza del lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gullì vertice del Pissl: "La sicurezza la priorità"

Cambio al vertice Inail Sicilia, Lionti (Uil): "A Soluri auguri di buon lavoro, sicurezza e prevenzione restino la priorità"“A Giorgio Soluri, appena insediato alla guida della direzione regionale Inail Sicilia, vanno gli auguri di buon lavoro della Uil Sicilia con...

Avellino: cambio al vertice dei Vigili del Fuoco, Rilievi “Il benessere del personale è la mia priorità”Alessandra Rilievi prende il timone: la nuova stagione della sicurezza in Irpinia: “La formazione è il nostro principale dispositivo di protezione”...

Si parla di: Gullì vertice del Pissl: La sicurezza la priorità.

Gullì vertice del Pissl: La sicurezza la prioritàDomenico Gullì è stato ufficialmente nominato direttore dell’area Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Pissl), all’interno del ... lanazione.it

Domenico Gullì nuovo direttore dell’area Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoroL'incarico si inserisce nel più ampio piano di potenziamento degli assetti organizzativi dell’Azienda Usl Toscana nord ovest ... luccaindiretta.it