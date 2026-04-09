GUIDA TV 9 APRILE 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Ecco la guida TV per la serata del 9 aprile 2026, con programmi e trasmissioni in onda sulle principali reti italiane come Rai, Mediaset, La7 e Discovery. La selezione include film, fiction, talk show e approfondimenti, disponibili nelle diverse fasce orarie. Gli spettatori possono scegliere tra le varie proposte, mentre si può partecipare al toto share per indovinare gli ascolti serali.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:40 Uno Sbirro in Appennino new Porta a Porta Film Talk Show Rai2 21:30 00:30 Ore 14 Sera Radio2 Social Club R Inchieste Show Rai3 21:20 00:00 Splendida Cornice Tg3 Linea Notte Show Notiziario Rete 4 21:35 00:55 Dritto e Rovescio Drive Up R Talk Show Rubrica Canale 5 21:55 01:05 Stanno Tutti Invitati X-Style Show Rubrica Italia 1 21:25 23:20 Sleepless: Il Giustiziere Sherlock Holmes: Gioco di Ombre Film Film La7 21:30 01:00 Piazzapulita TgLa7 Talk Show Notiziario Tv8... 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - GUIDA TV 9 APRILE 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI GUIDA TV 1 APRILE 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALICosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma... GUIDA TV 2 APRILE 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALICosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma... Temi più discussi: La forza di una donna, le trame dal 7 al 12 aprile 2026; Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 8 Aprile, in prima serata; Il calendario delle partite di Conference League; Giovedì 9 Aprile – Rete8. Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 9 Aprile, in prima serataStasera in TV, Giovedì 9 Aprile 2026: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chi ... comingsoon.it Guida tv giovedì 9 aprile 2026: cosa vedere stasera in tvEcco quello che c'è da vedere questa sera in tv giovedì 9 aprile 2026 sui principali canali Rai, Mediaset, Sky, Discovery e La7 ... dituttounpop.it Tortoreto, si sente male alla guida: auto finisce contro un muretto - facebook.com facebook Frana in Molise, guida verso Bari ma si perde nelle campagne per colpa del navigatore: donna salvata dalla Protezione Civile x.com