Un arresto per guida in stato di ebbrezza in California ha riacceso il dibattito sui sistemi di assistenza alla guida. Le autorità stanno esaminando se i dispositivi di assistenza alla guida (Adas) possano aiutare a prevenire incidenti causati da comportamenti pericolosi. Mentre le normative sulla sicurezza stradale si aggiornano, si discute sull’efficacia di questi sistemi nel ridurre i rischi legati alla guida sotto l’influenza di alcol.

Vacaville, California, mercoledì 25 marzo: il Dipartimento di Polizia viene allertato da una telefonata di un utente della strada che ha al suo fianco, nel traffico cittadino, una Tesla Model 3 con a bordo un uomo apparentemente svenuto per un malore. L'auto, però, grazie al sistema Full Self Driving continuava a viaggiare in modo completamente autonomo, verso una destinazione non nota. L'occupante della Tesla, però, non stava affatto male: era totalmente ubriaco. L'episodio è avvenuto il 25 marzo, intorno alle ore 11:00 del mattino, nel centro urbano di Vacaville, nella contea di Solano in California. Le Tesla, in zona, sono molto diffuse e gli abitanti della città sono abituati a vederle e a guidare in strada al fianco di queste auto elettriche con il sistema di guida autonoma Full Self Driving inserito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Guida in stato di ebbrezza: cambia qualcosa con gli Adas?

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