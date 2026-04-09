Guida folle a 182 km h e alcol | Nam Tae Hyun condannato al carcere

Il tribunale distrettuale di Seoul West ha condannato a un anno di carcere un cantante e attore sudcoreano. La sentenza deriva dal suo coinvolgimento in un episodio in cui ha guidato a 182 kmh sotto l’effetto di alcol. La decisione è stata presa dall’11ª sezione penale, che ha ritenuto responsabile il soggetto per le sue azioni. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media locali e ha portato alla condanna definitiva.

Il tribunale distrettuale di Seoul West, attraverso l’11ª sezione penale, ha stabilito la condanna a un anno di reclusione per Nam Tae Hyun. La decisione, emessa giovedì 9 aprile 2026, scaturisce da un processo riguardante la violazione della legge sul traffico stradale a causa della guida in stato di ebbrezza. Oltre alla detenzione, il giudice ha disposto una sanzione pecuniaria di 1 milione di won, cifra che corrisponde a circa 675 dollari. Il provvedimento arriva dopo che l’imputato è stato accusato di aver provocato un incidente nelle prime ore del mattino del 27 aprile dell’anno scorso, verso le 4:10 KST. In quell’occasione, mentre si... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Guida folle a 182 km/h e alcol: Nam Tae Hyun condannato al carcere Leggi anche: Tesla Model 3: batteria al 20,8% di degrado dopo 182.000 km Stupra ragazzina lungo la strada. Prima l’alcol, poi la violenza. Condannato a sei anni di carcereÈ stato condannato a sei anni di carcere il 21enne di origine nordafricana residente a Rozzano arrestato il 14 aprile scorso in flagranza di reato...