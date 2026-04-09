Guerre in Iran la Brianza paga dazio | Spese aumentate per l' 84 per cento delle imprese

In Brianza, il settore imprenditoriale ha registrato un aumento significativo delle spese, con l’84 per cento delle aziende che segnala maggiori costi. La causa principale viene collegata agli effetti delle guerre in Iran e alla chiusura dello stretto di Hormuz, che hanno avuto ripercussioni sui costi di approvvigionamento. Mirco Scaccabarozzi, segretario generale della Cisl Monza Brianza Lecco, ha evidenziato questa situazione, sottolineando il peso economico che le tensioni internazionali stanno portando nella regione.

suoi effetti in Brianza. È quanto denuncia Mirco Scaccabarozzi, segretario generale Cisl Monza Brianza Lecco anche a seguito della chiusura dello stretto di Hormuz.“Il nuovo conflitto – spiega Scaccabarozzi - ha indotto repentini e significativi incrementi nei prezzi delle materie prime. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Divario territoriale nell’istruzione: in Piemonte analfabetismo sconfitto già nel 1871, il Sud paga ancora dazio L’Empoli non brilla e paga dazio: il Sudtirol passa di misura e sbanca il "Castellani"Empoli, 17 gennaio 2026 – Brutto passo falso per l’Empoli, che cede 1-0 al “Castellani” al Sudtirol, che non vinceva in trasferta da otto mesi e... Temi più discussi: La posizione dei paesi del Golfo nella guerra in Iran; Guerra in Iran, la diretta | Trump: domani scadenza definitiva per un accordo con Teheran; Il dissidente da Teheran: Senza una transizione democratica in Iran la guerra non finirà; Iran, la guerra arriva fino ai distributori USA. Iran, la guerra in diretta, Tregua fragile. Israele bombarda il Libano: Oltre 200 morti. Trump: Nostre forze in zona fino all’accordoLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: La tregua tra vacilla dopo che Israele ha pesantemente bombardato il Libano causando ... fanpage.it Guerra, continuano gli attacchi israeliani contro il Libano. A rischio la tregua in IranLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra, continuano gli attacchi israeliani contro il Libano. A rischio la tregua in Iran ... tg24.sky.it #PapaLeoneXIV agli atleti: in tempi di #guerre, lo sport promuove la logica dell’ #incontro @Coninews @milanocortina26 @giomalago @andreaabodi @SportGoverno Le parole del #Papa durante l'udienza in Vaticano con gli atleti dei Giochi Olimpici e P x.com "Viviamo un tempo difficile, offuscato da minacce gravi, da guerre sanguinose. La cultura che lo sport trasmette ha un segno ben diverso: dove la violenza vuole sopraffare il diritto, lo sport esalta la lealtà e il sacrificio nel rispetto delle regole condivise. La com - facebook.com facebook