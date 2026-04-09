La disputa tra Joe Gibbs Racing e il team Spire si sta concentrando su questioni legate alla gestione delle prove digitali e all’accusa di furto di segreti industriali. Nei giorni scorsi, sono stati resi noti messaggi cancellati che coinvolgono le comunicazioni tra le parti. La discussione si svolge in un contesto legale, con le parti che presentano le proprie richieste e contestano le prove fornite.

La battaglia legale tra Joe Gibbs Racing e il team Spire si è spostata su un terreno di scontro serrato riguardante la gestione delle prove digitali e l’accusa di furto di segreti industriali. Il conflitto, che vede coinvolti anche Gabehart e Dickerson, ha portato il giudice Rodriguez a dover decidere sulla validità di una seconda richiesta di accesso accelerato ai documenti e alle comunicazioni private, mentre le parti restano divise sulla natura dei messaggi cancellati prima dell’inizio della causa. Il nucleo della disputa risiede in una denuncia da 8 milioni di dollari presentata da Joe Gibbs Racing contro il suo ex direttore della competizione e lungo tempo capo meccanico, Gabehart. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerra tra Joe Gibbs e Spire: mistero sui messaggi cancellati

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