Il conflitto tra Iran e Stati Uniti continua a tenere alta l’attenzione internazionale. Secondo un esperto in diplomazia, Teheran sembra avere un vantaggio nelle negoziazioni e non avrebbe intenzione di rinunciare allo Stretto strategico. La situazione resta complessa e difficile da risolvere, con negoziati che si protraono e scenari ancora incerti. Un analista sottolinea come la partita sia ancora aperta e in evoluzione.

Roma, 9 aprile 2026 – Un negoziato tutto in salita. L’Ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, diplomatico di lungo corso e consiglier scientifico dell’Istituto Affari Inter nazionali, ha spiegato perché è ancora troppo presto per considerare il conflitto chiuso. Ambasciatore, dopo la tregua annunciata nelle ultime ore, chi esce avvantaggiato tra Iran e Stati Uniti? “Se la base per il negoziato è davvero quella dei dieci punti proposti dall’Iran, direi che Teheran parte da una posizione più favorevole. Si tratta però di richieste difficilmente accettabili per Washington: dall’impegno a non ripetere azioni militari contro l’Iran, al riconoscimento del suo ruolo nello Stretto di Hormuz, fino alla prosecuzione del programma nucleare e alla revoca delle sanzioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra Iran-Usa, il diplomatico e gli scenari. “Teheran è in vantaggio. Non rinuncerà allo Stretto”

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Il Messaggero. . Una tregua scattata a 90 minuti dalla scadenza dell’ultimatum che teneva il mondo con il fiato sospeso. Ma chi ha vinto e chi ha perso davvero dopo 5 settimane di guerra Ecco alcuni dati. Elena Giovannini #guerra #iran #usa - facebook.com facebook

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