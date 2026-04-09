GUARDA | Barcellona in 10 mentre Alvarez segna un gol clamoroso

Durante i quarti di finale di Champions League, il Barcellona si trovava in inferiorità numerica e in svantaggio di un gol prima dell’intervallo contro l’Atletico Madrid. In quel momento, Julian Alvarez ha segnato un gol eccezionale, contribuendo a ribaltare il punteggio. La partita si è svolta in un clima di grande tensione, con le squadre impegnate a cambiare le sorti del match nel secondo tempo.

2026-04-08 21:54:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Barcellona era a un gol e un uomo in meno prima dell’intervallo dei quarti di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid quando Julian Alvarez ha segnato un gol brillante. I padroni di casa erano in gran parte in vantaggio ma hanno visto il difensore Pau Cubarsi espellere al 44? per lo sgambetto di Giuliano Simeone. Pau Cubarsí viene espulso poco prima dell’intervallo dopo una lunga revisione del VAR Trasmetti in streaming con TNT Sports su HBO Max pic.twitter.comrwtx9EnH7j — Calcio su TNT Sports (@footballontnt) 8 aprile 2026 L’arbitro Istvan Kovacs inizialmente aveva ammonito il difensore centrale, ma è stato chiamato al suo monitor e ha deciso che un cartellino rosso diretto era la decisione giusta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Caos in Barcellona-Atletico, espulso Cubarsì e gol capolavoro di Alvarez. Cos’è successo in Champions(Adnkronos) – Un caso Var potrebbe decidere i quarti di Champions League tra Barcellona e Atletico Madrid, oggi mercoledì 8 aprile.

Champions League Barcellona-Atletico Madrid: VAR decisivo, rosso a Cubarsì e gol capolavoro di AlvarezUna decisione al VAR cambia volto al quarto di finale di Champions League tra Barcellona e Atletico Madrid e indirizza il match già nel primo tempo.

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Ci devono pensare i tifosi del Barcellona a ricordarci che la Juventus è stata penalizzata contro il Real Madrid... #Juventus #madrid #var - facebook.com facebook

NON È MAI TROPPO TARDI… Da questa sera lo score del #Cholo #Simeone al #CampNou è di 11 sconfitte 7 pareggi… e 1 vittoria! L’unica vittoria di Simeone fuori casa contro il Barcellona era arrivata all’Estadio Olímpico de #Montjuïc nel dicembre 2024. x.com