Gruppo Stratego | la prima relazione di Impatto corredata dal B Impact Assessment BIA

Il Gruppo Stratego ha pubblicato la sua prima relazione di Impatto, accompagnata dal B Impact Assessment (BIA). La relazione riporta che sono stati coinvolti oltre 12.000 beneficiari in iniziative in presenza con finalità sociali. Sono state realizzate più di 400 attività in diversi territori, con l’obiettivo di generare un impatto positivo su comunità e soggetti coinvolti. La documentazione fornisce dati e risultati delle azioni svolte nel periodo di riferimento.

Oltre 12.000 beneficiari coinvolti attraverso iniziative in presenza ad alto valore sociale, più di 400.000 utenti raggiunti dalle campagne digitali e numerose attività di promozione dei principi ESG rivolte a imprese, studenti, ricercatori, studi professionali e organizzazioni no profit su tutto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Gruppo Stratego Società Benefit pubblica la sua prima Relazione di ImpattoOltre 12mila beneficiari coinvolti, più di 400mila utenti raggiunti online e una strategia orientata a capitale umano, sostenibilità, formazione e... Gruppo Stratego, al via la nuova rubrica “Giovani e LegalitàÈ online il primo episodio di “Giovani & Legalità”, il podcast video che nasce da un’idea di Gruppo Stratego Società Benefit, realizzato da... Temi più discussi: Gruppo Stratego Società Benefit pubblica la sua prima Relazione di Impatto; Gruppo Stratego Società Benefit: pubblicata la prima Relazione di Impatto 2025; Gruppo Stratego, al via la nuova rubrica Giovani e Legalità; Gruppo Stratego lancia la prima Relazione di Impatto: crescita sostenibile e impegno sociale per giovani e ambiente. Gruppo Stratego pubblica la sua prima relazione di impatto. Crescita e attenzione all’impatto sociale e alla sostenibilitàIl Gruppo Stratego, dopo aver formalizzato il proprio impegno a favore di giovani, terzo settore e ambiente con l’assunzione dello status di società benefit, presenta la sua prima Relazione di Impatto ... msn.com Gruppo Stratego, al via la nuova rubrica Giovani e LegalitàÈ online il primo episodio di Giovani & Legalità, il podcast video che nasce da un’idea di Gruppo Stratego Società Benefit, realizzato da ... zon.it Il Gruppo Stratego, dopo aver formalizzato il proprio impegno a favore di giovani, terzo settore e ambiente con l’assunzione dello status di società benefit, presenta la sua prima Relazione di Impatto - facebook.com facebook GRUPPO STRATEGO SOCIETÀ BENEFIT PUBBLICA LA SUA PRIMA RELAZIONE DI IMPATTO Oltre 12.000 beneficiari coinvolti attraverso iniziative in presenza ad alto valore sociale, più di 400.000 utenti raggiunti dalle campagne digitali... x.com