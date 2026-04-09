Domani mattina a Grosseto si terrà un incontro nella sala conferenze di via Monte Rosa 56, dedicato a discutere il ruolo del credito d’imposta nel sostegno al patrimonio culturale della zona. L’evento coinvolge professionisti del settore e rappresentanti di enti pubblici, pronti a confrontarsi su come strumenti fiscali possano contribuire alla tutela e conservazione dei beni culturali locali.

Domani mattina, venerdì 10 aprile, la sala conferenze di via Monte Rosa 56 a Grosseto ospiterà un incontro cruciale per il futuro del patrimonio culturale locale. Il convegno, organizzato da ANCE Grosseto, si concentrerà sulle potenzialità dell’Art Bonus, uno strumento normativo introdotto con la legge 106 del 2014 che permette di trasformare il mecenatismo in un volano di sviluppo territoriale attraverso crediti d’imposta del 65% sulle donazioni in denaro destinate alla tutela dei beni pubblici. Il meccanismo fiscale e le opportunità per il tessuto produttivo grossetano. L’appuntamento delle ore 10:00 mira a delineare come le imprese e i singoli cittadini possano diventare attori protagonisti della conservazione del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grosseto: come il credito d’imposta salva il patrimonio culturale

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